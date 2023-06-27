شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية تستهدف زيادة تغطية مياه الشرب بالقرى لـ100% خلال 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، وذلك فيما يخص قطاع الاسكان في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

وتحظى بمبادرة "حياة كريمة" باهتمام كبير، حيث تستهدف الخطة استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم ، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب.

الجدير بالذكر أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، كانت قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، بالجلسة العامة لمجلس النواب، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، و الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي و الجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.