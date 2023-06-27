انت الان تتابع خبر تسجيل هزة أرضية في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:57:20 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،9) درجة قرب الحدود العراقية- الايرانية حيث تبعد (74) كم شمال شرق مدينة العمارة من محافظة ميسان.



وأضاف البيان، "ولم يثبت الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".