شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح القانون بتضمن ترخيص المنشأة الفندقية أكثر من منشأة ملحقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022 أن فى مادته رقم 8 أن يشتمل يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها.

ونصت المادة رقم 8 من القانون على أنه يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.