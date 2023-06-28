شكرا لقرائتكم خبر عن يحدد سعر البيع 2 خبراء تقييم.. اعرف إجراءات إتاحة التمويل بقانون المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المشرعات المتوسطة والصغيرة أنه يحق للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

ووفقا للقانون يعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل.

ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع.