شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى ينظم ندوة تثقيفية لمكافحة عمالة الأطفال بالوراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة الوراق بحزب الشعب الجمهورى، ندوة للأطفال والشباب للتوعية لمكافحة عمالة الأطفال، وذلك فى إطار تحقيق سياسة الحزب بتقديم التوعية والتثقيف.

الندوة كانت عن الأسباب والحلول وكيفية التغلب لمكافحة عمل الأطفال وأيضا أثرها على الطفل والأسرة والمجتمع، وأثناء الندوة تم توزيع الهدايا والحث على تشجيع المواهب.

وجاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفى، الأمين المساعد للتنظيم وشئون العضوية، وطبقا لتعليمات المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، السيد جمال الشريف، أمين التنظيم، وبرعاية النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب والأمين المساعد لقطاع شمال الجيزة والمستشار حمزة الزمر امين قسم الوراق والمستشار محمد أبو فاطمة أمين التنظيم، وخالد محمد أبو عوف أمين مساعد، وعماد حمدى أمين الإعلام ومحمود خليل عبد الشافى لجنه الرياضة.