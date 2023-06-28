انت الان تتابع خبر البايرن يقترب من ضم نجم توتنهام.. اتفاق مبدئي والعرض الأول مرفوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ اتفق مع هاري كين الذي يرحب بالرحيل إلى الفريق البافاري، من أجل المنافسة على البطولات المحلية والقارية، علما بأنه لم يحصد أي لقب طوال مسيرته.

وأضافت الصحيفة، أن توتنهام رفض عرضا أوليا من بايرن لضم كين، مقابل 60 ميلون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات.



وينتهي عقد هاري كين مع السبيرز بعد عام واحد، ويرفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد، وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن توتنهام لن يفرط في قائد إنجلترا بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى بايرن بقيادة توماس توخيل، لضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعد كين هدفه الرئيسي لدعم هذا المركز.

ورغم محاولات ريال مدريد لضم كين هذا الصيف، إلا أن توتنهام غالى في مطالبه المالية، مما دفع الميرنجي للانسحاب من الصفقة.

