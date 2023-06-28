انت الان تتابع خبر ترامب يقاضي كاتبة أمريكية اتهامته بارتكاب جريمة "الاغتصاب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم ترامب دعوى مضادة، يتهم فيها كارول بالإساءة لسمعته من خلال اتهامه علنا بالاغتصاب، خلال ظهورها في 10 مايو على قناة "CNN" الأمريكية، على الرغم من استنتاج المحلفين في اليوم السابق أن أفعاله خلال الاعتداء المزعوم عام 1996 لم تصل إلى هذا الحد.ووفقا لعريضة الشكاية، فإن سمعة ترامب "تعرضت لضرر كبير، أدى بدوره إلى قدر هائل من الأضرار التي لحقت نتيجة لذلك".

ووجدت هيئة محلفين مؤلفة من 6 رجال و3 نساء، الشهر الماضي، أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي وليس عن الاغتصاب، قبل منح كارول 5 ملايين دولار كتعويض.

ويواجه ترامب عددا من الدعاوى القضائية الأخرى، من بينها أكثر من 20 اتهاما يتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، والتحقيق في دوره المزعوم في إثارة أعمال شغب في الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير عام 2021.

