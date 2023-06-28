شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون جنيه تتحملها الدولة كفرق سعر فائدة القروض الميسرة للإسكان الشعبى عام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالى للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بلوغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 250 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

وبموجب دعم فائدة القروض الميسرة تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات.

يشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليارا و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليارا و36 مليون جنيه مقابل 178 مليارا و763 مليون جنيه بموازنة العام المالى السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى 3 مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.