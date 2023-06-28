انت الان تتابع خبر رؤساء العرب يؤدون صلاة عيد الأضحى (صور+ فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتأدية الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في جامع الأفرم بحي المهاجرين بدمشق.



كما أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد القوات الجوية، تزامنا مع مرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو. كما أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد القوات الجوية، تزامنا مع مرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو.



وفي قطر، أدى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة العيد في مصلى لوسيل مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد. وفي قطر، أدى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة العيد في مصلى لوسيل مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد.

أما في البحرين، فقد أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر الصخير صحبة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة، ورئيس مجلس النواب والوزراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من الحضور.

وشارك ملك الأردن عبد الله الثاني جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية بالعاصمة عمان.

كما أدى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.