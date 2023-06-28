انت الان تتابع خبر "فورد" تعتزم الغاء مئات الوظائف بجميع اقسام أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فورد إن تقليص الوظائف في عملياتها في أمريكا الشمالية سيشمل جميع الأقسام الثلاثة "فورد بلو" و "فورد موديل إي" و"فورد برو".

ومن المتوقع أن تؤثر غالبية التخفيضات على الأدوار الهندسية عبر وحدات أعمال السيارات في الشركة والوظائف الداعمة.



ومع ذلك، تؤكد فورد للأفراد المتضررين أنهم سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة والمزايا والمساعدة الكبيرة في العثور على فرص وظيفية جديدة.

وتتماشى تخفيضات الوظائف مع استراتيجية فورد الشاملة لتحويل الشركة إلى شركة ناشئة عملاقة.

وتهدف الشركة إلى إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المتوقع البالغ 600 ألف سيارة بحلول نهاية عام 2023.

ولتحقيق هذا الهدف، تخطط فورد لاستثمار 50 مليار دولار في السيارات الكهربائية بين عامي 2022 و2026، مقارنة بالخطة السابقة البالغة 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

