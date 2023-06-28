عالمياً.. المعدن الأصفر يستقر عند قاع 90 يوماً

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بغداد - ياسين صفوان - بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.45 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 1910 دولارات للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأوقية.



وقال مات سمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو حزيران الليلة الماضية".

وأشارت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة رفع أسعار الفائدة في يوليو تموز، وخفضها اعتبارا من مارس آذار 2024 فصاعدا، وتتوقع معظم البنوك الأمريكية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسينشر مجلس الاحتياطي محضر اجتماعه يومي 13 و14 يونيو حزيران في الخامس من يوليو تموز، بينما سيعقد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بشأن أسعار الفائدة يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو أيار، التي ستصدر غدا الخميس، إلى جانب بيانات أخرى.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء قبيل منتدى للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة أيضا إلى 916.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1281.48 دولار للأوقية.

