انت الان تتابع خبر كربلاء.. مُصادرة وإتلاف 12 طناً من مُستحضرات التجميل "مُنتهية الصلاحية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مُدير شعبة الرقابة الصحية بقطاع المركز، إيهاب الموسوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً للخطة الصحية المَعدة لزيارة عرفة وأيام عيد الأضحى المُبارك، أقمنا حملة مُوسعة مع الجهات الحكومية الساندة، إستمرت لثلاثة أيام توالياً، شملت محال بيع مُستحضرات التجميل والمكياج والعطورات للجملة والمفرد في أحد الشوارع الرئيسية للمُحافظة، إثر وجود البلاغات والشكاوى الواردة من المُستهلكين على عدد من تلك المحال، أسفرت عن ضبط وإتلاف قرابة (12) طناً من زيوت، وكريمات للجسم، ومواد تجميل، وأدوية، وعطورات، وخلطات عشبية مُنتهية الصلاحية ".وأكد الموسوي: "مُواصلة الجولات الرقابية المكثفة في الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وسلامة السلع والمواد المعروضة فيها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

ودعا مدير شعبة الرقابة الصحية، المُواطنين إلى"الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مُنتهية الصلاحية، أو مغشوشة في محلات بيع مستحضرات التجميل والعطورات أو مراكز التجميل".