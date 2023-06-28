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أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولار


في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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