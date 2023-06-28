قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مصلى باب الرحمة، اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت بإغلاق الأبواب بالرغم من وجود عشرات المصلين في محيطه، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت تقارير إعلامية، عن اعتداء الاحتلال على المصلين الموجودين بداخله، معتقلة عددًا منهم.

وتقدمت سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء في يوم وقفة عرفة بطلب تمديد إغلاق مصلى باب الرحمة؛ بزعم تشكيله نقطة استراتيجية للمرابطين.

وجاء في الطلب أن تمديد الإغلاق ضروري لمنع المرابطين من التواجد في مصلى باب الرحمة والتصدّي لمخططات الاحتلال.

ويقع مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى، وظل موقع صراع بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في فبراير 2019 في هبة باب الرحمة بعد إغلاق استمر قرابة 16 عامًا.

ومنذ إعادة افتتاحه تضيق شرطة الاحتلال على المصلين وحراس المسجد فيه، وتمنع أي محاولات فلسطينية لإعماره، وتعاقب القائمين على ذلك بالاعتقال والإبعاد.

صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى:

في سياق متصل أدى نحو 100 ألف فلسطينى، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى، وسط حالة من الفرح بالرغم من التضييقات الإسرائيلية.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، إن "100 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

رئيس الإمارات يؤدى صلاة عيد الأضحى:

أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد الكبير يأبوظبي.

وبحسب موقع العين الإخبارى، أدى هذه الشعيرة إلى جانب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.