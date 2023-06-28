شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الدكتور على الدين هلال.. واقتصار العزاء على تشييع الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، وفاة شقيقته منى هلال دسوقى، وذلك عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك.

وكتب الدكتور على الدين هلال عبر صفحته الرسمية: "انتقلت الي رحمة الله شقيقتي السيدة منى هلال دسوقي، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة، حسب وصية الفقيده، متابعا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء".