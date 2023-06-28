شكرا لقرائتكم خبر عن 14.6 مليار جنية لشراء الأدوية للمستشفيات بالموازنة الجديدة 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة لشراء الأدوية للمستشفيات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2024 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبلغ وقدره 14 مليار و604 مليون جنيه.

يأتي ذلك كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.