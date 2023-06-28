شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع الشيوخ" توصى الحكومة بوضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر عدد من التوصيات العامة في مقدمتها ما يتعلق بترسيخ قيم الشخصية المصرية وفقاً لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 حول تنفيذ برامج تهدف إلى بناء الإنسان المصري وبرامج أخرى في إطار حماية الأمن القومي المصرى.

جاء ذلك في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024.

وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع المصري.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة في تقريرها أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.