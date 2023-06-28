أوكرانيا: لم نستخدم حتى اللحظة احتياطي الأسلحة في الهجوم المضاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن قواته لم تستخدم حتى اللحظة احتياطي الأسلحة في الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية على خطوط المواجهة.

وأضاف الوزير الأوكراني -بحسب قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء- أن التقدم يسير بطريقة منتظمة وأن الجميع سيشاهد النتائج في القريب العاجل

وقلل من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت ببطء التقدم في مواجهة قوة المراكز الروسية.

الحرب الروسية الاوكرانية

وفي سياق متصل تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول، بحسب ما أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية على المدينة.

وقالت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.

وجاء في البيان: "ليلا.. حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه القصف الصاروخي الأوكراني لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.

صد هجمات أوكرانية على محور زابوريجيا

من ناحية ثانية، صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، بحسب ما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف.

وقال تشيخوف، في إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود الأوكرانيين.

وأشار تشيخوف إلى أن الهجوم الأوكراني وقع في منطقة مالايا توكماتشكا.

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

وعلى الجانب الآخر، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية ومناطق بمقاطعتي خيرسون وزابوريجيا.

وكانت تقارير أوكرانية أشارت إلى سقوط 8 قتلى جراء قصف روسي على مدينة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي دمر مطعما كان يعج بالزبائن.

تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين

رصدت تايوان فرقاطتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء ونشرت سفنا وطائرات استطلاع لمراقبة تحركاتهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجزيرة.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء أن السفينتين الحربيتين الروسيتين "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال في المياه قبالة ساحلنا الشرقي" منذ الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

وتابعت بأن الجيش التايواني راقب تحركاتهما و"أرسل طائرات وسفن و(فعّل) الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما".

ولم تحدد الوزارة المسافة بين السفينتين الروسيتين وساحل تايوان.

وبينما تعلن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي يوميا تقريبا عن تواجد سفن صينية قرب مياهها، إلا أن تواجد السفن الحربية الروسية يعد أمرا غير معهود.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية امس الثلاثاء بأن "مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول الهادئ دخلت بحر الفيليبين بعد عبورها بحر الصين الجنوبي".

وأوضحت الوكالة بأن السفن الحربية تقوم بمهام في إطار عملية عبور بعيدة المدى للبحر تشمل "محاكاة لمعركة بحرية لصد هجوم صاروخي من عدو مفترض من البحر".

وعلى غرار الولايات المتحدة، أبرز دولة حليفة لها، فرضت تايوان عقوبات على روسيا على خلفية هجوم أوكرانيا تشمل صادرات مثل التكنولوجيا المتعلقة بالحواسيب ومنتجات الآليات.