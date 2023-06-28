انت الان تتابع خبر غداً.. انطلاق 4 مباريات من الجولة الـ34 لدوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصراً مباراة واحدة تجمع الكهرباء وضيفه الحدود، بينما تقام في الساعة السابعة والربع مساءً مباراتان، تجمع الأولى دهوك وكربلاء على ملعب الأول، وعلى ملعب النجف الملعب المفترض لفريق الديوانية حيث يلاقي ضيفه النجف، كما سيكون ملعب الزوراء مسرحاً لمباراة الزوراء وضيفه نفط ميسان في الساعة التاسعة والنصف مساءً.وتستكمل مباريات الجولة 34 يوم الجمعة المقبل بإقامة ست مواجهات، ثلاث منها تقام في الساعة الرابعة و45 دقيقة، إذ يضيِّف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه أربيل، ويلتقي الكرخ بضيفه الطلبة على ملعب الساحر أحمد راضي، ونوروز يواجه النفط في ملعب السليمانية، وتقام في الساعة السابعة مساء مباراتان تجمع الأولى زاخو وضيفه نفط الوسط في ملعب الأول، وفي الثانية يضيف نفط البصرة فريق القوة الجوية في ملعب الفيحاء، ويختتم الشرطة والقاسم مباريات الجولة بلقاء يجمع الفريقين في ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر فريق الشرطة جدول الترتيب العام للدوري الممتاز برصيد 70 نقطة.