انت الان تتابع خبر وفاة فنان وتدريسي بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تنعى رحيل الفنان نزار جواد الزبيدي، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".والفنان الراحل نزار جواد الزبيدي تدريسي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وهو من مواليد ميسان 1973

السيرة الذاتية :



ماجستير خزف، كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد عام 2002 م.

بكلوريوس خزف، كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد عام 1996 م

عضو نقابة الفنانين العراقيين منذ عام 1996 م.

عضو جمعية الفنانين التشكيليين منذ عام 1996 م.

المعارض والمشاركات :



معرض الفن في قاعة الصراف للفنون عام 1991 م.

جميع معارض كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد 1992-2002 م.

معرض جمعية الفنون التشكيلية عام 1996م.

المعرض الافتتاحي لقاعة الالوان للفنون التشكيلية – بغداد عام 1997 م.

المعرض الشخصي الاول في قاعة لارسا للفنون – بوخارست / رومانيا عام 1997 م ( ايفاد وزارة الثقافة والاعلام ) .

معارض قاعة الاورفه لي الموسمية عام 1997 – 2001 م .

معرض رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين عام 1998 م .

المعرض الشخصي الثاني في قاعة اكاسيا للفنون – مملكة البحرين عام 1998 م.

جميع معارض قاعة عبلة للفنون التشكيلية عام 1993 – 2002 م.

معرض البيناله / جمعية التشكيليين العراقيين عام 2002 م.

اغلب معرض دائرة الفنون عام 1998 – 2005 م.

معرض جائزة عشتار للشباب عام 2007 م.