انت الان تتابع خبر زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لعقيدة جديدة.. التغيرات يجب أن تطال جميع المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في البرلمان الأوكراني: "بما أن الدستور يضع الأسس، فنحن بحاجة إلى عقيدة لدولتنا، عقيدة واضحة وجريئة".

وتابع: "اقترحت اليوم المبادئ التوجيهية الرئيسية للعقيدة الأوكرانية المستقبلية، وعرضتها للمناقشة الوطنية".



وفقا لزيلينسكي، يتوجب على أوكرانيا تغيير نهجها الحالي في تطوير وتشكيل أسس الدولة بشكل جذري، عوضا عن إحياء نظام الحكم الحالي، مشيرا إلى أن خلق نظام جديد سيقود البلاد نحو المعايير الأوروبية.

وأضاف أن "هذه التغيرات يجب أن تطال جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية".

وشدد على "حاجة أكرانيا لنظام جديد وقواعد جديدة وفرص جديدة، داعيا الجميع للمشاركة في تحديد أولويات البلاد".

