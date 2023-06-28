انت الان تتابع خبر سبب غريب يدفع الاتحاد الإيطالي الى حظر ارتداء القميص رقم 88 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد وقع أعضاء الحكومة الإيطالية ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، غابرييل جرافينا، اتفاقاً بشأن هذه القضية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإنّ الرقم 88 هو رمز رقمي يشير إلى التحية النازية الشهيرة التي يُطلق عليها اسم "Heil Hitler" في حركة النازيين الجدد.

كما يسمح الاتفاق بإيقاف المباريات "في حالة الهتافات والأفعال والتعبيرات المعادية للسامية"، على غرار الطريقة التي يُفترض أن يتم التعامل بها مع قضايا العنصرية التي تحدث في ملاعب كرة القدم.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي: "إن المبادرة هي استجابة مناسبة وفعالة للتحيز الذي لا يطاق، والذي لا يزال يظهر في كثير من الأحيان في ملاعبنا".

وأضاف وفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية: "يجب محاربة معاداة السامية بقوة، مع كل ما يستبعد ويحتقر ويميز ضد كل إنسان وكل مجموعة اجتماعية وكل أقلية".

وتابع: "إعلان المبادرة الموقعة ليست سوى الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع، ستؤدي إلى وثيقة جديدة بشأن منع ومكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة".

فيما قال رئيس اتحاد كرة القدم في إيطاليا "غابرييل جرافينا": "إن مصداقية كرة القدم، التي تتأذى وتتضرر من السلوك التمييزي، لها انعكاس مباشر على المجتمع الإيطالي".

في مارس/آذار الماضي، ارتدى أحد المشجعين قميص لاتسيو عليه اسم "هتلرسون" والرقم "88" خلال فوز الفريق على روما 1-0 في ديربي المدينة بالكالتشيو، بينما تورط اثنان من المشجعين الآخرين، أحدهم "ألماني" في حادثة أخرى معادية للسامية من خلال تأدية "التحية النازية"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد أكدت المبادرة أن هؤلاء المشجعين الثلاثة سيُمنعون من حضور المباريات في الاستاد الأولمبي الخاص بنادي لاتسيو مدى الحياة.

وخلال الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم 2022-23، كان هناك لاعبان فقط قد ارتديا القميص رقم 88، وهما الكرواتيان "توما بيسك" لاعب خط وسط لاتسيو، و"ماريو باساليتش" لاعب وسط أتلانتا.

لماذا يرمز الرقم 88 إلى التحية النازية؟