انت الان تتابع خبر سبب غريب يدفع الاتحاد الإيطالي الى حظر ارتداء القميص رقم 88 والان مع التفاصيل

بشكل عام، يُستخدم رقم 88 للإشارة إلى التحية النازية "Heil Hitler"، التي كانت تؤدى إلى زعيم ألمانيا النازية "أدولف هتلر"، وهو رمز شائع لهذه الحركات القومية النازية الجديدة أو المتعصبة للعرق الأبيض.

وقال ستيفن فابيان، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة فاندربيلت صوفي بيورك جيمس الأمريكية لبرنامج "Inside Edition": إن الرقم 8 يمثّل الحرف H الذي يحتل المرتبة الثامنة في الأبجدية، لذلك فإنّ رقم 88 يمثّل حرفي (HH) أي التحية النازية "Heil Hitler" المخصصة لأدولف هتلر".

في حين تشير رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، إلى أنّ الرقم 88 ليس مرتبطاً بالنازية الجديدة وحسب، وإنما أيضاً يعتبر رمزاً لحركات تفوق العرق الأبيض، وأنّ الكثيرين من أتباع هذه الحركات يرسمون الرقم 88 "وشماً" على أجسامهم، ويتم استخدامه أحياناً كتحية وداعية بين الأعضاء على وسائل التواصل الاجتماعية.

وكثيراً ما يتم دمج الرقم 88 مع رمز رقمي آخر للتفوق الأبيض، وهو الرقم 14، التي تختصر شعاراً مؤلفاً من 14 كلمة باللغة الإنجليزية وهي: (We must secure the existence of our people and a future for white children) والتي تعني بالعربية: "يجب علينا تأمين وجود شعبنا ومستقبل للأطفال البيض"، وتكتب رمزياً في عدة أشكال منها: 1488 أو 14/88 أو 14-88 أو 8814.