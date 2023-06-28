انت الان تتابع خبر رسميا.. ميلان يضم حارس أتالانتا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخضع الحارس الإيطالي للفحوصات الطبية أمس الثلاثاء، بينما أكمل انتقاله المجاني لميلان اليوم.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سبورتيلو في 1 يوليو/ تموز 2023، حيث وقع الحارس الإيطالي على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027".



وأشار النادي إلى أن ماركو قرر اختيار القميص رقم 57 في الموسم الجديد.