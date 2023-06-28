انت الان تتابع خبر رسميا.. ميلان يضم حارس أتالانتا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وخضع الحارس الإيطالي للفحوصات الطبية أمس الثلاثاء، بينما أكمل انتقاله المجاني لميلان اليوم.
وقال ميلان في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سبورتيلو في 1 يوليو/ تموز 2023، حيث وقع الحارس الإيطالي على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027".
وأشار النادي إلى أن ماركو قرر اختيار القميص رقم 57 في الموسم الجديد.
وقال ميلان في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سبورتيلو في 1 يوليو/ تموز 2023، حيث وقع الحارس الإيطالي على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027".
وأشار النادي إلى أن ماركو قرر اختيار القميص رقم 57 في الموسم الجديد.