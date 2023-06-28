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رسميا.. ميلان يضم حارس أتالانتا

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بغداد - ياسين صفوان - وخضع الحارس الإيطالي للفحوصات الطبية أمس الثلاثاء، بينما أكمل انتقاله المجاني لميلان اليوم.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سبورتيلو في 1 يوليو/ تموز 2023، حيث وقع الحارس الإيطالي على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027".


وأشار النادي إلى أن ماركو قرر اختيار القميص رقم 57 في الموسم الجديد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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