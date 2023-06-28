انت الان تتابع خبر افتتاح "بيت اكيتو" للفنون التشكيلية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لوزارة الثقافة ورد لـ الخليج 365، عَدَ المدير العام لدائرة الفنون قاعة "بيت اكيتو" إضافة نجاح جديدة للفن التشكيلي العراقي لجمالية عرضها وموقعها الجغرافي المميز، والتي بدورها ستكون معلماً فنياً يرتادهُ جمهور أهل الفن والثقافة للإطلاع على الموجودات والأعمال الفنية المعروضة والاستمتاع بالمشاهدات الصورية الجميلة ونتاجات كبار الفنانين ورموز الفن التشكيلي العراقي، كاشفاً عن مشاريع نجاحات فنية جديدة تسعى الدائرة إلى إنجازها من خلال رؤيتها الطموحة نحو تحقيق أهدافها من أجل النهوض بواقع حركة التشكيل العراقي بدعم من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وإشراف وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك البدراني.ووفق البيان، ضم المعرض الذي شهد مراسيم إفتتاحه حضور المدير العام لدائرة السينما والمسرح احمد موسى والمدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في امانة بغداد محمد جاسم الربيعي ، فضلاً عن الشخصيات الثقافية والفنية والحضور الإعلامي والتغطية الصحفية ، (٨٤) عملاً فنياً تشكيلياً توزعت بين فنون النحت(٢٣) عملاً والرسم (٥١) عملاً والخزف (١٠) أعمال فنية،جسدت رؤى ومواضيع فنية مختلفة وفق أساليب المدارس الفنية المتعددة، صاغ جمالياتها (٦٨) فناناً تشكيلياً مشاركاً من مختلف محافظات ومدن العراق.

وتابع، بهذا المنجز ستكون ساحة الاحتفالات إضافة جمالية جديدة إلى العاصمة بغداد ومتنفساً ثقافياً وترفيهياً الى عامة الناس بعد قرار رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني باِفتتاحها امام الجمهور، لِما يحوي المكان من منشأة فنية متعددة للمعارض والمسارح ودور العرض السينمائي، فضلاً عن الحدائق والمتنزهات.

يذكر إن المدير العام علي أشرف في وقت سابق على حملة التأهيل والصيانة لقاعة "بيت اكيتو" التي إشتملت على طلاء الجدران والسقوف والإنارة والتبريد، فضلاً عن تجهيز ونصب حاملات الأعمال الفنية على الجدران وبمواصفات جيدة وكذلك تاهيل مدخل القاعة وباحات محيطها .

