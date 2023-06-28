انت الان تتابع خبر سائق عراقي يدهس زوجته في أول أيام العيد.. ما حقيقة الخبر المتداول؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن الخبر المرفق غير دقيق، إذ أن الحادثة لم تقع بتأريخ اليوم الاربعاء 28 حزيران 2023، كما تم تداول الأمر بشكل مضلل على أنها في أول أيام العيد، حيث بعد تدقيق مقطع الفيديو يمكن ملاحظة أنه سجّل بواسطة كاميرات المراقبة في صباح يوم الأحد 11 حزيران 2023.

وفي ذات السياق، شارك (إعلام شرطة الديوانية) مقطع الفيديو بتأريخ 27 حزيران 2023، مرفق ببيان جاء فيه أن: "قسم شرطة الأسرة في الديوانية يلقي القبض على متهم بدهس زوجته والهرب من مكان الحادث" مضيفاً: "بعد تفريغ محتوى الكاميرات القريبة من مكان الحادث تبين قيام المتهم بملاحقة المشتكية ودهسها بصورة متعمدة".