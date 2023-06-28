شكرا لقرائتكم خبر عن البيان المالى: الشفافية المالية عززت حصد المركز الأول في الموازنة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مساهمة جهود الشفافية المالية مؤخراً في حصول مصر على المركز الأول على دول الشرق الأوسط في الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، وفقا لمؤشر «الباروميتر العالمي لعام 2022.

ويشير البيان المالي إلى أنه كان قد تم تثبيت المؤشر الخاص بالشفافية بحسب شراكة الموازنة المفتوحة عند /13/100لعام 2021 ، بينما تصعدت مصر لتحقق المرتبة الأولى على دول الشرق الأوسط في المشاركة المجتمعية في المؤشر الفرعي لمشاركة الجمهور بـ 19 نقطة؛ وذلك فى أحدث تقرير تم نشره بنهاية مايو 2022 لاستبيان OBS

وتحرص وزارة المالية على تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعى، و قد قامت وزارة المالية متمثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العام السابق بالعديد من الجهود في مجال رفع الوعي بالثقافة المالية لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية.

وحرصت وزارة المالية على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الالكترونى التفاعلي budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.