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مشهد يحبس الأنفاس.. قرش يعض صياداً ويسحبه من القارب!

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بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل وقعت الحادثة يوم الماضي الفائت بعد أن كان الصياد يشطف يديه في المياه فيما حذره صديقه من المخاطر، وفق صحيفة "نيويورك بوست".


غير أنه تجاهل التحذير، معتبراً أن لا شيء سيحصل بثانيتين، وغمس يديه في المياه.

إلا أن سمكة القرش باغتته وعضت يده اليمنى ثم سحبته إلى المياه. ويمكن سماع صراخه في الفيديو، وهو يحاول الإمساك بالقارب بيده المصابة.

فيما استطاع العودة إلى متن القارب بمساعدة أصدقائه، وعادوا أدراجهم، وتم نقل الصياد إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

لكن ليس واضحاً مدى خطورة إصابته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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