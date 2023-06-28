انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية تندد بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عن حرق المصحف: "إحراق النصوص الدينية أمر مؤذٍ ويُظهر عدم الاحترام".

ومزق شاب مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها، وهو شاب عراقي يدعى "سلوان موميكا"، لإحراق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك.



وقالت الشرطة في قرارها إن "طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف، لا تبرر بموجب القوانين الحالية رفض الطلب".

وجاء "الضوء الأخضر" بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان سيُحرق المصحف خلالهما.