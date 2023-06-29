شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بدمج صندوقى "تمويل المساكن" و"الإسكان الاجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النوب، بدمج صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وبخاصة أن هذا الصندوق قد أنشئ في ظل وجود وزارة التعمير التي أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى اجتماع سابق للجنة، أكد المهندس بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاجتماعية للعام المالى 2023/2024 بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزى للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن قطاع الإسكان الاجتماعى وملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ولعل مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى انعكست آثارها على الريف والقرى بجميع محافظات مصر، ومن ثم تضافر الجهود مطلوب للوصول للأهداف المنشودة.