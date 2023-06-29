شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى باستكمال تبطين وتأهيل الترع والحد من الفاقد بمياه الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، باستكمال تطوير منظومة الرى، مؤكدة على أن قطاع الموارد المائية والرى يُعد الشريك الرئيسى لقطاع الزراعة في تحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية، وقد استهدفت خطة التنمية المستدامة للعام الحالى 2024/2023 تنفيذ واستكمال بعض المشروعات لتحقيق الاستخدام الأمثل من كل نقطة مياه متاحة بالصورة المثلى وتقليل الفاقد منها فى ظل زيادة الطلب على المياه لمواجهة متطلبات مشروعات الاستصلاح الطموحة.

وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات وذلك لمواجهة المتغيرات المناخية وذلك على النحو الآتي:

- استكمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال 2400 كم، واستكمال منظومة الرى الحقلى الحديث لتصل المساحات إلى نحو ألف فدان للحد من الفاقد من المياه.

- إحلال وتجديد نحو 51 محطة رفع، و28 بئراً جوفياً.

- استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين م3 / يوم.

- إنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون م3 / يوم وتنفيذ مسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة.

- استكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 مليون م3 / اليوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس.

- تنفيذ أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى.

- إنشاء (5) محطات بأراضي مشروع الريف المصري.

- تجهيز 52 بئراً بالطاقة الشمسية وإنشاء (30) منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار.

- إحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام مساحة 60 ألف فدان. ‏