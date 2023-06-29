حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم بقرار قضائي

الشارقة - اميمة ياسر - قام عراقي آشوري بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير في اليوم الأول من عيد الأضحى، مما أثار رد فعل غاضب من قبل تركيا، وندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بهذا العمل، قائلا على تويتر "أندد بالاحتجاج الدنيء في السويد ضد كتابنا المقدس في أول أيام عيد الأضحى المبارك" وفقا لتقرير مونت كارلو الدولية .

اليوم هو أنه في أول أيام عيد الأضحى، وهو العيد الذي يشارك به المسلمون هنا في السويد في مناخ من البهجة والسرور، ولكن هذا الحدث الذي يراد منه تعكير صفوهم، وإضافة إلى أن مكان الحدث كان وسط ستوكهولم أمام المسجد الكبير، وأيضا عشية انعقاد قمة للناتو للبحث في طلب السويد الانضمام للناتو.

لذلك كان هناك حضور مميز من الصحافة السويدية اليوم أثناء حرق المصحف من قبل هذا الشخص، الذي هو عراقي اشوري، وطبعا لا يمثل إلا نفسه، يعني هناك أصوات عراقية ومسيحية وسورية وغيرها أدانت تصرفه بشكل واضح.

كما قلنا أثار هذا الموضوع اهتمام الصحافة السويدية، لأنه قد يؤثر من خلال تركيا على موضوع انضمام السويد للناتو، وتحدثت مع إحدى الناشطات الأتراك هناك، وقالت إن هناك احتمال كبير أن يوقف أردوغان طلب انضمام السويد للناتو بسبب هذه الفعالية اليوم.

لم يكن هناك أية أعمال عنف من جانب بعض المسلمين الذين كانوا متواجدين وكان التواجد أيضا لجهات سويدية كانت تندد بالأصوات ضد هذا العمل، ولكن كما قلنا هو عمل قانوني، القانون يسمح به ولكنه غير لائق كما وصفه رئيس وزراء السويد قائلا إنه عمل غير مناسب ولكنه قانوني".