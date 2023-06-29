السعودية .. مقتل مسلح وعامل خلال تبادل إطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شرطة مكة عن مقتل مسلح عقب تبادل لإطلاق النيران، أمام القنصلية الأمريكية في جدة، وفقا لنبأ عاجل بثته وكالة واس السعودية للأنباء.

و صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.