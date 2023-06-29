صح لسانك.. قصيدة في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت قصيدة الشاعر العقيد السعودي مشعل بن محماس الحارثي التي ألقاه أمام ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل، وفق روسيا اليوم.

عقيد سعودي يلقي قصيدة أمام الأمير محمد بن سلمان ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)





وتداول رواد مواقع التواصل القصيدة، الحارثي أمام جمع من المهنئين الذين استقبلهم ولي العهد في مشعر منى.

ومن كلمات القصيدة: "ترا اللي سنده سلمان ما يحتاج له تسنيد .. يسده سيد السادات عن عمه وعن خاله"، و"سعوديين سادات الزمان ولا علينا سيد .. سوى سلمان والشعب السعودي حسبت عياله".

في حين أن البيت الذي انتشر بكثرة جاء كالآتي: "يقولون أنت لولا النفط والله يا بدوي ما تسيد.. وأقول النفط لولاي بدوي ما صار له هالة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية يشكل كبير هذه القصيدة، حيث علق أحدهم قائلا: "حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصح الله لسانك يا بو سلطان..أبيات من ذهب ياشاعر الوطن"، وأضاف آخر: "صح لسان شاعر الوطن أبو سلطان مشعل الحارثي قصيدة تليق بالمقام"، فيما قال أحدهم معلقا: "صح لسانك..قصيدة عظيمة..سعوديين سادات الزمان ولا علينا سيد".