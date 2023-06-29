روسيا تدك أهداف استراتيجية في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا قوله إن روسيا نفذت ضربات دقيقة على عدة أهداف بالقرب من مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق سكاي نيوز عربية

وبحسب جورينوف، فإن الضربات كانت بمثابة رد على "مهاجمة المسلحين أهدافا في الأراضي السورية التي تسيطر عليها الحكومة باستخدام طائرات مسيرة".

وقال شهود ومنقذون الأسبوع الماضي إن طائرات روسية قصفت قرى وبلدات بالقرب من إدلب مما أدى لمقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في تصعيد كبير للعنف داخل آخر معقل للمعارضة في البلاد.

وقال جورينوف إن الضربات أدت إلى تدمير نقطة مراقبة ومستودع أسلحة وذخائر ومقتل 18 مسلحا.



