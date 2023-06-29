شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شرط الحجز على أموال اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن أموال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خاصة، مع عدم جواز الحجز علي أمواله إلا بحكم قضائي.

وفي هذا الصدد، تقضي المادة ( 57) من القانون لتقضي بأن أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. ولا يجوز - حسب المادة القانونية - الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يعمل القانون علي تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.