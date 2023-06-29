شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: 30 يونيو أعظم الثورات وبداية انطلاقة للدولة بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، ورجال الشرطة المصرية وإلى جميع أبناء الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف حزب المؤتمر، أن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات الشعبية فى العصر الحديث والتى قام بها أبناء الشعب المصرى المخلصين مدافعين عن أرضهم وأمنهم واستقرارهم وهويتهم المصرية، مشيرا إلى أن هذه الثورة الشعبية قادها البسطاء من أبناء الشعب بعدما استشعروا أن وطنهم وعزتهم وكرامتهم قد اختطفت منهم.

وأكد حزب المؤتمر، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ سيظل يكتب بحروف من نور، وستظل تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصرى، التى أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة فى ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية فى كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية فى كافة المحافظات بلا إستثناء فى الصعيد وسيناء والوجه البحرى والمحافظات الحدودية.

كما أعرب حزب المؤتمر عن تمنياته للقيادة السياسية المصرية بالتوفيق والسداد، من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وأن تكون الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية رخاء واستقرار وأمن وأمان لمصر وللمصريين جميعا.