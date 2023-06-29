شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" مهنئا بذكرى 30 يونيو: 10سنوات من الإنجازات بقيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد أن هذه الثورة التي انحازت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة لدعوات الشعب في رفض وإزاحة جماعة إرهابية أرادت الدخول بمصر فى نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية.

وتابع الحزب في بيانا صادر عنه "نحن نحيى ذكرى خالدة في أذهان أبناء الوطن المخلصين..نشاهد إنجازات عظيمة على مدار 10 سنوات لم يسبق لها مثيل بعدما نجحت مصر في الانطلاق نحو مشروعات تنموية عظيمة في كل أرجاء الجمهورية وفي جميع القطاعات".

وشدد أن ما تحقق على أرض مصر في 10 سنوات، خير شاهد على نجاح الثورة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين، ويؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول بمصر إلى النهضة الحقيقية.

وأكد حزب حماة الوطن، أنه بفضل ثورة 30 يونيو استطاعت مصر استعادة دورها إقليميا وعربيا وعالميا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة.

واختتم الحزب بيانه قائلا "وفي هذه المناسبة ونحن نستكمل مسيرة النهضة الحقيقية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.. فإن الشعب المصري يقف إلى جانب القيادة السياسية ويدعم كافة خطواتها للوصول إلى مستوى معيشة أفضل لكل المصريين.. ونؤكد أن الشعب المصري لن ينسى شهداء الواجب الوطني ممن ضحوا بحياتهم فداء لمصر وشعبها، في معركة القضاء على الإرهاب طوال الفترة الماضية".

وإذ ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتجديد العهد للقيادة السياسية، ويعلن تسخير كافة الإمكانيات والجهود من أجل استكمال مواصلة مسيرة العمل والإنتاج لبناء الدولة المصرية الحديثة.