شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: التعاون مع التعليم لإعداد مكون معرفى للطلاب حول مفاهيم الثقافة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومركز تطوير المناهج لإعداد مكون معرفي كامل يتم إدراجه بالمناهج التعليمية للطلاب،بحيث تتضمن بعض مفاهيم الثقافة المالية والشفافية والمشاركة المجتمعية.

ووفقا للبيان المالي، فإن المكون التعليمي سيكون في صورة أنشطة وألعاب وأسئلة أونلاين على الموقع كل حسب عمره وذلك لزيادة الوعي بمفاهيم التثقيف المالي والموازنة العامة للدولة والموازنة التشاركية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة المالية على تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعى، وقد قامت وزارة المالية متمثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العام السابق بالعديد من الجهود في مجال رفع الوعي بالثقافة المالية لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية.

وحرصت وزارة المالية على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغيرالحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الالكترونى التفاعلي budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.