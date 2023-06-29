شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى أمريكى لـ"الخليج 365": مصر لها دور محورى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وعن دور مصر فى أفريقيا قال هومينيك، فى تصريحاته، إن مصر لعبت دورا محوريا فى تحقيق الاستقرار فى إفريقيا، لكنها ظلمت فى تناول الصحافة العالمية لهذا الدور، فالصحافة لا تنقل ذلك بشكل كافٍ وأنا أرى أنه من المهم تضمين هذا العنصر فى استراتيجية علاقات عامة دولية جديدة.
يذكر أن مصر تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وقد كان لمصر طوال 10 سنوات دور مهم فى القارة السمراء، وفى عام 2016 فازت مصر بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017، كما فازت بأغلبية كبيرة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020: 2022 وفى عام 2016 فازت مصر للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لـ 3 أعوام، وبعدها بعام أى 2018 شاركت مصر فى الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفى 2020 فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى للفترة حتى 2022.
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