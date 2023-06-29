انت الان تتابع خبر اللجنة المركزية للتيار الصدري تحدد توقيت التظاهرة أمام السفارة السويدية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".



وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.