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اللجنة المركزية للتيار الصدري تحدد توقيت التظاهرة أمام السفارة السويدية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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