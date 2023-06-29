انت الان تتابع خبر برلمانية تؤشر مخالفة بمحطة وقود في الموصل: "سنرسل الوثائق الى النزاهة والقضاء" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في تغريدة تابعتها الخليج 365: إن "محطة (حبيب المصطفى) في مدينة الموصل التي كانت تبيع لتر البنزين الواحد بألف دينار عراقي حينما استفادت من أزمة البنزين في الإقليم؛ حصلنا على وثائق تشير إلى إطفاء الغرامات المفروضة عليها من مليارات إلى 25 مليون دينار عراقي فقط وقبل تنفيذ الموازنة".



‏وأضافت، أن "الوثائق التي وصلتنا ما زلنا نحقق فيها وسنرسلها إلى النزاهة والقضاء، وبالتأكيد سنتابع الإجراءات".