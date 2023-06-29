«بوتين»: المسلمون يعملون على تعزيز السلم الأهلى والطائفى بين مختلف الأعراق فى البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أدى أمس، 200 ألف مسلم ومسلمة، صلاة عيد الأضحى فى مساجد العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، 105 آلاف منهم فى مسجد موسكو الكبير، وأكثر من 50 ألفاً بمسجد موسكو التاريخى، وأكثر من 40 ألفاً بمسجد موسكو التذكارى، حسب النائب الأول لرئيس مجلس المفتين فى روسيا، روشان أبى أشوف.

وهنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة عيد الأضحى، وأكد أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المسلم فى روسيا، فى تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

وقال بوتين إن العيد الذى يعقب الحج يحمل معانى أخلاقية وروحية عميقة، وأشار إلى فى رسالة له نشرها الكرملين الروسى، أن عيد الأضحى يدعو منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة فى المجتمع، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أن مسلمى روسيا يؤدون دوراً كبيراً وإبداعياً فى حياة روسيا ويساهمون فى تعزيز السلم الأهلى، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيل صالح، وأكد بوتين فى رسالته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن الجنود المسلمين من الروس يشاركون رفقة باقى قوات الجيش فى الصراع الروسى الأوكرانى.

وشدد الرئيس الروسى على أن المحاربين المسلمين يقاتلون جنباً إلى جنب مع رفاقهم فى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا دفاعا عن البلاد، وانطلاقاً من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.