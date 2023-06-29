الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاهتمام بالمناطق المدارية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية الاهتمام بالمناطق التي تستضيف نحو 80% من التنوع البيولوجي في العالم، والتي تواجه تحديات كبيرة، قد تفقدها تنوعها وتوازنها البيئي في حال عدم تقديم الدعم الكافي للحفاظ عليها وعلى ما تمثله من ثروة إنسانية طبيعية مهمة.

تحل اليوم 29/ 6/ 2023 الذكرى السابعة لليوم الدولي للمناطق المدارية الذي جاء بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/267 في 22/ 6/ 2016 والذي حدد تاريخ 29/6 من كل عام يومًا دوليًّا للمناطق المدارية تزامنًا مع تاريخ التقرير الذي أطلقته الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو كي عن حالة المناطق المدارية في 29/ 6/ 2014.

اليوم الدولي للمناطق المدارية:

يهدف اليوم الدولي للمناطق المدارية إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها المناطق المدارية، والآثار بعيدة المدى للقضايا التي تؤثر على المنطقة المدارية في العالم، والحاجة إلى زيادة الوعي والتأكيد على الدور المهم أن البلدان في المناطق المدارية ستلعب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمثل المناطق المدارية 40% من المساحة الإجمالية في العالم، ويبلغ عدد الدول المدارية 125 دولة تتوزع بين عدد من القارات وتشمل مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا باستثناء أقصى جنوب القارة، والنصف الشمالي من أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا بما في ذلك شبه القارة الهندية، وتضم بينها 8 دول عربية. وتواجه المنطقة المدارية عددًا من التحديات الخطيرة مثل تغير المناخ، وإزالة الغابات، وقطع الأشجار، والتغيرات الديموغرافية.

يعد موضوع المناطق المدارية من الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية، لما لها من أهمية كبيرة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.