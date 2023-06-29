توقيف 150 شخصًا بعد ليلة عنف جديدة في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإليزيه اليوم الخميس: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الوزراء للانعقاد بعد أزمة مقتل شاب برصاص الشرطة"، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 150 شخصًا، ليل الأربعاء الخميس، في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددا بأعمال عنف لا تحتمل ضد رموز الجمهورية.

كتب الوزير دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة.. بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفًا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

خلال الليل، اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين بعد ساعات فقط من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل سائق توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة بأنه "لا يغتفر" ودعا إلى الهدوء بينما تأخذ العدالة مجراها.

كانت هذه هي الليلة الثانية من أعمال العنف في ضاحية نانتير بباريس، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة وجود الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى أمس الأربعاء بعد أن أدى القتل إلى اندلاع أعمال عنف متفرقة.

أظهر مقطع مصور من الضواحي حرائق مشتعلة في بعض التقاطعات في الضاحية، فيما أطلق متظاهرون ألعابًا نارية على الشرطة.

أثارت وفاة نائل البالغ من العمر 17 عامًا أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس قلقًا على مستوى البلاد ورسائل سخط وتعازٍ واسعة النطاق.

دعت والدة نائل إلى مسيرة صامتة الخميس تكريمًا له في الميدان الذي قُتل فيه، فيما جدد نشطاء فرنسيون دعواتهم لمعالجة ما يرونه انتهاكات منهجية للشرطة، أدان مسئولون حكوميون القتل وسعوا إلى النأي بأنفسهم عن تصرفات ضابط الشرطة.