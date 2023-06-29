شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للتوسع فى فتح مكاتب التصديقات بالمحافظات وخاصة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية، فتح وتجديد وتطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين وزيادة موارد الدولة والعمل على سرعة فتح وتشغيل مكاتب التصديقات فى المحافظات.

توصية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاءت ضمن توصيات لجنة العلاقات الجارجية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة للسنة المالية 2023/2024، بشأن وزارة الخارجية والجهات التابعة لها من ديوان عام وزارة الخارجية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية، إن وزارة الخارجية، استمرت لهذا العام في خطتها لضغط الإنفاق بشكل كبير وفق التوجيهات العليا حتى وصلت للحد الذى لا يمكن أن تتجاوزه حتى لا يؤثر على عمل بعثاتنا وممثليها الدبلوماسيين فى الخارج.

وأوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الخارجية غير أنها توصى أيضاً بالتوسع في فتح وتجديد وتطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين وزيادة موارد الدولة والعمل على سرعة فتح وتشغيل مكاتب التصديقات فى المحافظات المختلفة ووضع خطة شاملة للتوسع فى تلك الخدمات.