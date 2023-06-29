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بعد دعوة الصدر.. مشاهد من الاحتجاجات قرب السفارة السويدية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".

و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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