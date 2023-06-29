دعوات في أوكرانيا لمُغادرة منطقة سومي بسبب القصف

ياسر رشاد - القاهرة - دعا قائد القوات الأوكرانية الموحدة، "سيرجي نايف"، سكان المناطق الحدودية في مقاطعة سومي إلى الجلاء ومُغادرة المنطقة بسبب القصف، قائلاً "خلال تواجدي في أحد المراكز السكنية في المقاطعة، أقنعت شخصيًا عائلة واحدة من السكان المحليين بالمُغادرة بشكل عاجل، لأن هناك خطرًا مباشرًا فعلًا".

وتابع الضابط الأوكراني القول: "الآن أدعو جميع المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي إلى المُغادرة".

وتقع مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، المركز الإداري لها هو مدينة سومي، وتحدها من الشمال مقاطعة بريانسك الروسية.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن زيارته لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية التابعة لمجموعة "خورتيتسيا".

وذكر المكتب: "قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بزيارة وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا التابعة لمجموعة خورتيتسيا".

ووفقًا للمكتب، تم إبلاغ زيلينسكي، بالوضع في اتجاه أرتيوموفسك، ولم يتم تحديد مكان وصول زيلينسكي بالضبط.

القوات الأوكرانية تُواصل محاولة اختراق الدفاعات:

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، في وقت سابق يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية تُواصل محاولة اختراق الدفاعات على طول جوانب أرتيوموفسك، لكنها لم تنجح.

وفي وقت سابق، صدت القوات الروسية هجومًا شنته قوات كييف على محور زابوروجيا، وكبدت العدو خسائر كبيرة في العدد والعتاد.

وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف: "على محور زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من قوات "فوستوك" بدعم من المدفعية هجوما للعدو على بلدة مالايا توكماتشكا، وتم تدمير آليات عسكرية، والقضاء على عدد كبير من المهاجمين".

وأضاف: "دمرت المدفعية عربات النازيين الذين حاولوا الهجوم بقوات يصل قوامها إلى فصيل على محوري نوفودانيلوفكا، ولوغوفوي".

وأشار إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بمحاولات لإعادة تجميع سريته وتوجيه ضربات مدفعية لمواقع القوات الروسية.

وتابع: "قضت مدفعيتنا على طاقم هاون للعدو جنوب كونستانتينوفكا، وطاقم هاون وسيارة "بيك آب" بركابها شمال شيفتشينكو، حيث كانوا يُحاولون التقدم في اتجاه نسكوشنوي وستوروجيفوي، كما تم توجيه ضربات جوية مدمرة لتجمعات لقوات كييف في مناطق ماكاروفكا وأوروجايسكي و"سوفخوز أوكتيابر" في نوفودونيتسكويه".

وفي سياق آخر، ذكرت الخدمات التنفيذية بمقاطعة زابوروجيه أن أسرة مكونة من شخصين لقيت مصرعها، كما توفي شخص آخر مُتأثرًا بإصابات خطيرة خلال قصف نظام كييف لمدينة توكماك في المقاطعة.

وأوضحت الخدمات التنفيذية بالمقاطعة: "هاجم النازيون التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية قرية تافريا في مدينة توكماك التابعة للمقاطعة، وأصابت إحدى القذائف منزلاً خاصًا، وتوفيت أسرة مكونة من شخصين".

كما ذكرت خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن "ضربة أخرى أصابت طريق القرية وتوفي على إثرها شخص، فيما نقل مُصاب بمدينة توكماك إلى مستشفى في مدينة ميليتوبول بإصابات خطيرة".