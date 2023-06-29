شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: ثورة 30 يونيو والحوار الوطنى ضربتان قويتان ضد جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حديثنا عن الحوار يتزامن مع أهم ثورة في تاريخ مصر الحديث وهي ثورة 30 يونيو، والحوار الوطنى يتفق تماما مع هذه الثورة العظيمة التي قام بها المصريين.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الحوار الوطنى بالاتفاق، موضحا أن ثورة 30 يونيو والحوار الوطنى ضربتان قويتان ضد جماعة الإخوان فثورة 30 يونيو أطاحت بالإخوان من الحكم واستطاعت أن تستعيد هوية مصر، والحوار الوطنى حظر مشاركة الإخوان في الحوار واستعاد الروح السياسية بالشارع المصرى.

ولفت الكاتب الصحفي جمال الكشكى، إلى أن الحوار الوطنى يأتي خطوة مهمة للإصلاح السياسي بعد أن استعادت الدولة المصرية عافيتها.