شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: المشاركون بالحوار الوطنى توصلوا لتوافقات ببعض الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات وتحقيق توافقات في الأسابيع الأربع الأولى بشهادة الجميع.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المشاركين في الحوار الوطنى تمكنوا من التوصل لتوافقات في بعض الملفات والقضايا، مثل قضية الوصاية والعنف الأسرى والتوافق المجتمعى كان من أول جلسة وقد لا نحتاج جلسات أخرى في هذه الموضوعات.

وتابع عماد الدين حسين: "سنصل لتوافقات في القضايا الأخرى، والجميع جلس تحت سقف واحد وتحدثوا بكل حرية والجميع عبر عن رأيه بوضوح وصراحة ونقل هذا على الهواء مباشرة وتم تمثيل كل القوى والأحزاب السياسية عدا الإخوان والإرهابيين".