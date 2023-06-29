شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإصلاح والنهضة": الحوار الوطنى من أبرز منجزات ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطنى فرصة لكل المصريين للاستفادة من هذه الأجواء وهو من أبرز منجزات ثورة 30 يونيو، موضحا: "نحن فى إطار هذه الجمهورية الجديدة نعيش حالة حوار وطنى يعبر عن رقى سياسى".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني خطوة مهمة تتم في ملف الإصلاح السياسي في مصر، والتي بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ ثم العفو الرئاسي وقانون المجتمع المدنى المتطور الذي يتطابق مع المعايير العالمية.

وتابع هشام عبد العزيز :"مررنا بمراحل كثيرة في بناء الجمهورية الجديدة بداية من الحرب على الإرهاب، وتمكنا من بناء الوطن في مرحلة صعبة للغاية في ظل تداعيات كورونا والحرب والروسية الأوكرانية".